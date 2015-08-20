Сім'я друга Путіна після санкцій США перестала бути найбагатшою в Росії

Сім'я Ротенбергов, в яку входять троє учасників списку Forbes — Аркадій Ротенберг (60-те місце в списку), його син Ігор Ротенберг (166-те місце) і брат Борис Ротенберг (99-те місце) — за рік втратила лідерство в рейтингу найбагатших сімейних кланів Росії за версією Forbes, повідомляється на сайті видання, передає РБК.

За даними Forbes, сукупний статок Аркадія, Бориса та Ігоря Ротенбергов за рік скоротився до $2,95 млрд. Минулого року їхній сімейний статок оцінювався в $5,55 млрд.

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Замість Ротенбергів лідерство в рейтингу отримав, як називає його Forbes, «клан власників групи БІН». У нього входять мільярдер Михайло Гуцерієв (38 місце в списку найбагатших бізнесменів Росії від 2015 року), його брати Саїт-Салам Гуцерієв (142 в списку найбагатших бізнесменів) і Хамзат Гуцерієв, а також племінник Мікаїл Шишханов (рядок 139). Їх сукупний статок оцінюється в $3,85 млрд — на $1 млрд менше, ніж роком раніше.