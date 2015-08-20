В Україні запустили електронну послугу оформлення закордонного паспорта і отримання субсидій

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор з інформаційних технологій «ПриватБанку» і співзасновник ICT Competence Center Дмитро Дубілет.

«Ми запустили на порталі iGov.org.ua відразу три державні послуги в електронній формі з числа найбільш затребуваних українцями: отримання субсидій, отримання або заміна закордонного паспорта, отримання довідки про доходи від податкової», - написав Дубілет.

За його словами, на даний момент ці послуги запущено в пілотному режимі лише для Дніпропетровської області, однак незабаром вони будуть запущені по всій країні.

Як зазначив Дубілет, для подачі заяви на отримання субсидії на порталі iGov необхідно авторизуватися через систему BankID і заповнити відповідну форму. Через 20 днів подавач заяви отримає лист із копією документа про узгодження субсидії або з причинами відмови, якщо вона буде.

Послуга оформлення або заміни закордонного паспорта в електронній формі дозволяє громадянам заповнити попередню форму й записатися на конкретний час для відвідування паспортного столу. В найближчому майбутньому планується також підключити можливість оплати цієї послуги через інтернет банківською карткою, а також «обрати конкретний час візиту не лише на замовлення, але й на отримання паспорта».

Для отримання довідки про доходи від податкової також необхідно на сайті заповнити коротку форму, вказавши місце, де цю довідку можна буде забрати, а також інші дані.

«Тут у нас у планах перевести в дистанційний режим не лише замовлення довідки, але й її отримання (поштою або в електронній формі з накладеним електронним цифровим підписом)», - написав Дубілет.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року IT-волонтери спільно з ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України зможуть отримувати державні послуги в електронному форматі без особистої взаємодії з держорганами. За словами Дубілета, всього на сайті планується запустити понад 150 держпослуг, які українці зможуть замовляти, оплачувати й отримувати через інтернет.