Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг зросли більш ніж вдесятеро

Жителям України в січні-липні 2015 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 520,9 мільйона гривень, що на 470,2 мільйона гривень, або в 10,3 раза, більше, ніж у січні-липні 2014 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено в розмірі 398,9 мільйона гривень, у сільській – 122 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-липні цього року були призначені 2,1 мільйона сімей, що становить 83,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Із загальної кількості в міській місцевості субсидії були призначені 1,6 мільйона сімей, у сільській – 496 тисяч сімей. Порівняно з січнем-липнем 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 1,6 мільйона, або в 4 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в липні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився в 2,9 раза – до 212,8 гривні.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Тернопільській області (835,5 гривні), найменший – у Миколаївській і Закарпатській областях (70 гривень і 88,8 гривні відповідно).

Читайте такожДо кінця року субсидії отримають 4,5 мільйонів українських сімей - Яценюк Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-червні 2015 року були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 376,1 мільйона гривень, що на 329,1 мільйона гривень, або у 8 разів більше, ніж у січні-червні 2014 року.