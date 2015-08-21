Абромавичус хоче провести чистку "авгієвих стаєнь" Держрезерву

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус після проведеної в Державному агентстві резерву (Держрезерв) інвентаризації назвав відомство «авгієвими стайнями» і повідомив, що Мінекономрозвитку потрібно буде навести там порядок.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Провели інвентаризацію Держрезерву – це просто «авгієві стайні», які нам потрібно буде чистити. Там і нафтопродукти, які просочилися через «щілину», і недостача зерна, і «зниклі» понтонні мости», - йдеться у повідомленні міністра.

Як повідомляв УНІАН, за словами Абромавичуса, Мінекономрозвитку готове суттєво реформувати Держрезерв і залишити у віданні влади тільки питання формування стратегічних запасів.

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Довідка УНІАН. Державне агентство резерву України - це структура, призначена для організації зберігання продовольчих, енергетичних, промислових та інших товарів на випадок надзвичайних ситуацій державного масштабу. Такі відомства існували в Україні з часів СРСР.

На початку липня цього року Кабінет міністрів України призначив Вадима Мосійчука головою Держрезерву. Попереднього голову відомства В'ячеслава Коритка було звільнено урядом у серпні 2014 року. Відтоді обов'язки голови відомства виконував Володимир Жуков.