Норвегія відмовила Росії у перевірці своїх рибних підприємств

Про це повідомила РИА Новости прес-секретар Россільгоспнагляду Юлія Мелано.

За її словами, що Маттельсінет нібито "невмотивовано" відмовив у проведенні інспекції 14 норвезьких підприємств із виробництва лосося і форелі в аквакультурі. Відповідне звернення надійшло до Россільгоспнагляду від головного ветеринарного інспектора Норвегії Христини Ландсверк, а слідом за цим — з посольства Норвегії в Москві.

"Посольство Королівства Норвегії засвідчує свою повагу і має честь повідомити про те, що норвезькі компетентні органи прийняли рішення про недоцільність в поточній ситуації проведення інспекцій в Норвегії наступного тижня", — передала зміст листа Мелано, додавши, що "дії норвезьких колег є безпрецедентними за всю історію інспектування Россільгоспнаглядом підприємств в третіх країнах".

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За її словами, відмова від інспекції надійшла у службу напередодні відправки російської делегації в Осло, де планувалося розпочати роботу з 24 серпня, в момент, коли інспектори Россільгоспнагляду вже проходили інструктаж.

Попередні інспекції Россільгоспнагляду показали, що переважна більшість підприємств, заявлених до інспекції, виявляються не готові виконувати вимоги безпеки, що пред'являються законодавством Росії та ЄАЕС, що призводило до запровадження "закономірних" обмежень на їх діяльність.

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"Ухилення Маттельсінет від інспекцій — схоже на поведінку страуса, що ховає при небезпеці голову в пісок. Рішення ЄАЕС, що передбачає порядок проведення інспекцій в третіх країнах, дає уповноваженому ветеринарному органу, який ініціював перевірку, в даному випадку — "Россільгоспнагляду", право вводити тимчасові обмеження на постачання з підприємств, які відмовилися від інспекції, що і буде зроблено з 24 серпня 2015 року", — додала прес-секретар російського відомства.

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ розширила продовольче ембарго на Україну, воно вступить в силу у випадку застосування економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні – після анексії Росією українського Криму.

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7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.