Франція повернула Росії €950 мільйонів за "Містралі" - ЗМІ

Франція виплатила Росії €950 млн у результаті розірвання контракту щодо "Містралів".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету l'Opinion.

"Після рішення про розірвання контракту (на поставку) "Містралів" Франція вже виплатила Росії €950 млн. Дані виплати були проведені за "терміновою схемою", без схвалення відповідними владними структурами. Рада міністрів розгляне це питання 26 серпня на своєму засіданні. Потім дана проблема виплат буде передана на розгляд парламенту", - йдеться в статті відомого французького військового оглядача Жан-Домінік Мерше в l"Opinion.

Мерше пише, що згідно з тією інформацією, якою він володіє, "загальна сума виплат Росії" буде значно менше тих 2 млрд (євро), про які раніше повідомила газета Le Canard enchaîné.

За його даними, виплачена спочатку Росією сума €893 млн "була погашена Coface - французькою компанією страхування зовнішньої торгівлі, яка обслуговувала угоду". Інші витрати Росії - на навчання екіпажів і переобладнання під великий корабель причалів одного з своїх портів - будуть сплачені "французької державною скарбницею". Розмір цих компенсацій повинен становити €50-60 млн, заявляє Мерше.

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Оглядач стверджує, що, незважаючи на розірвання контракту, "хороший дохід" від нього був забезпечений суднобудівній корпорації DCNS. Автор, однак, не уточнює, хто здійснював виплати на адресу DCNS. Він заявляє лише, що переговори між DCNS і Coface, в яких третьою стороною виступала французька держава "були не легшими за переговори з представниками Росії".

Як повідомляв УНІАН, початкова ціна за 2 вертольотоносці типу "Містраль", які Росія замовила у Франції, була 1,2 млрд євро.