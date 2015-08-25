Фонд держмайна оцінив втрати України через держпідприємства, що залишилися в окупованому Криму

Про це повідомила прес-служба Фонду державного майна України (ФДМУ) з посиланням на його голову.

«Втрати України, за попередніми розрахунками, – це 2008-2009 роки, за балансовою вартістю, - 1 млрд грн. Ці втрати дуже занижені», - цитує прес-служба голову Фонду держмайна Ігоря Білоуса.

Він також додав, що долею цих підприємств займатиметься Міністерство юстиції, якщо держава вирішить подавати в міжнародні суди .

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«Всю інформацію ми передаємо в Мін'юст. Вони цим займаються. Але інформації у нас дуже мало. Наші запити ігноруються», - зазначив голова ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів у міжнародні суди проти Росії через анексію Криму, які будуть направлені в різні суди, «від Морського арбітражу до суду в Гаазі». За словами президента, позови стосуються питань від захисту власності до персональної відповідальності тих чи інших осіб.