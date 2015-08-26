Росіяни знову почали скуповувати побутову техніку в очікуванні зростання цін

В очікуванні нового зростання цін через падіння курсу рубля росіяни знову почали скуповувати побутову техніку.

Як пише РБК, зростання продажів в останні дні зафіксували «М. Відео», «Техносила», Wikimart і «Ельдорадо»

Повідомляється, що, наприклад, інтернет-магазин Wikimart в перші два дні цього тижня зафіксував зростання замовлень на товари на 30% порівняно з минулим тижнем, повідомив директор стратегічного планування Wikimart Денис Кисельов. Основний попит, за його словами, припадає на позиції з високим середнім чеком: продаж телевізорів і пральних машин зріс удвічі, холодильників — більше ніж на 25%. Вдвічі зросли продажі у категорії «Дитячі автокрісла та аксесуари». «Це вже нагадує традицію: після різких коливань курсу населення починає купувати товари про запас, намагаючись застрахувати себе від підвищення цін», — каже Кисельов.

У понеділок приріст інтернет-замовлень на техніку в «М. Відео» становив 70% у порівнянні з початком минулого тижня і 200%, якщо порівнювати з тим же періодом минулого року, розповів представник компанії Антон Пантелєєв. Найкраще продаються телевізори та велика побутова техніка, уточнив він.

Попит на деякі категорії товарів, особливо на велику побутову техніку, зростає протягом останніх двох тижнів, говорить комерційний директор компанії «Техносила» Сергій Зернов. Він також пов'язує цю тенденцію зі зростанням курсів валют.

У мережі «Ельдорадо» підвищення попиту фіксували ще довше — протягом останніх двох місяців. «Але однозначно пов'язувати це з ослабленням рубля не варто — позначається і сезонна динаміка і наша промо-активність», — говорить віце-президент «Ельдорадо» щодо закупівель Олексій Сердюченко. «Зрозуміло, що за масштабами це не варто порівнювати з ажіотажем кінця 2014 року», — зазначає він, не приводячи точних даних.

Ритейлери вже готуються до перегляду цін. «Враховуючи поточну ситуацію і піклуючись про наших клієнтів, ми рекомендуємо зробити бажані покупки найближчим часом», — говорить Сердюченко. Він не виключає зростання цін в магазинах «Ельдорадо» в найближчі тижні.

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У середині грудня минулого року на тлі різкого знецінення рубля москвичі кинулися в магазини техніки та меблів. Споживачі змітали з полиць ті товари, ціни на які могли бути підвищені після Нового року. Ритейлери тоді відзначали зростання продажів у два-три рази. Найбільшим попитом у росіян, які рятували свої накопичення, тоді користувалися пральні машини, холодильники, телевізори, ноутбуки, цифрова техніка.