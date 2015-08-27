Малозабезпеченим сім'ям будуть доплачувати по 250 гривень на дитину до трьох років

Малозабезпечені сім'ї одержуватимуть доплати до соціальної допомоги в розмірі 250 гривень на кожну дитину до трьох років.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, відповідні зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям були затверджені Кабінетом міністрів.

Раніше доплати до соціальної допомоги одержували тільки родини з дітьми від трьох років. Державний бюджет на 2015 рік складався з урахуванням цих виплат.

Доплати на дітей до трьох років дозволять, згідно з повідомленням, забезпечити мінімальні гарантії під час перебування одного з батьків у відпустці з догляду за дитиною.

Крім того, рішенням Кабміну зцього порядку виключена умова, за якою малозабезпеченим сім'ям досі не призначалася допомога, а саме, якщо у власності сім'ї є земельна ділянка площею від 0,6 га.

Читайте такожСубсидії на оплату житлово-комунальних послуг зросли більш ніж вдесятеро

Довідка УНІАН. Згідно з Порядком призначення та виплати соціальної допомоги для малозабезпечених сімей вони отримують допомогу, розмір якої визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. При цьому соціальна допомога не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму. Для кожної дитини, яка входить в малозабезпечену сім'ю, рівень прожиткового мінімуму збільшується на 10%. Діючий порядок визначає, що з 2014 року ці родини також одержують доплати до допомоги в розмірі 250 гривень на кожну дитину від 3 до 13 років і 500 гривень - від 13 до 18 років.