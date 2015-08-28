Інфляція у Венесуелі зашкалює - люди ходять до магазинів із мішками грошей

Венесуела збирається випустити нові великі за номіналом банкноти через високі темпи інфляції, повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника країни.

Наголошується, що для придбання невеликого телевізора людина повинна йти в магазин з мішком, в якому лежать сотні найбільших за номіналом купюр в 100 боліварів.

Передбачається, що вийдуть в обіг банкноти в 500 і, ймовірно, в 1000 венесуельських боліварів, оскільки зараз вартість 100 боліварів дорівнює $0,14 на чорному ринку.

В уряді і ЦБ Венесуели поки не прокоментували цю інформацію, передає «Газета.Ru».

Чиновник також підкреслив, що влада країни розвиває проекти в нафтохімічній галузі, щоб знизити залежність країни від нафти. Темп річної інфляції може досягти 150%.