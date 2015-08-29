ДФС спростувала заяву Саакашвілі про "втечу" імпортерів з Одеської митниці

У прес-службі ДФСУ опублікували оперативні дані, з яких випливає, що з червня 2015 року в зоні діяльності Херсонської митниці здійснювали оформлення імпортних вантажів тільки 7 суб'єктів ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності) з одеською реєстрацією, що свідчить про відсутність перерозподілу товарообігу між Одеською та Херсонською митницями на користь останньої.

Ці суб'єкти ЗЕД, йдеться у повідомленні, оформили 4,52 тис. тонн товарів загальною митною вартістю 55,9 млн. грн. і сплатили у держбюджет податків на суму 17,9 млн. грн. При цьому 85% податків сплачено підприємством, що здійснює імпорт товарів через Херсонську митницю з 2012 року, тобто протягом останніх трьох років.

У цілому ж, у серпні 2015 року вагові обсяги оподаткованого імпорту на Херсонській митниці зменшилися до 29,1 тис. т, що, порівняно з липнем, нижче на 36%, а в порівнянні з червнем - на 23%. Водночас середня митна вартість оподатковуваного імпорту на Херсонській митниці збільшилася до 11,6 грн./кг, що у порівнянні з липнем вище на 33%, а з червнем - на 3%.

Динаміка митного оформлення Київською митницею товарів, що надходять на митну територію України в контейнерах, з травня по серпень 2015 така: травень - 842 (841 - перетинали митний кордон України в зоні діяльності Одеської митниці), червень - 694 (688), липень - 771 (745), за 27 днів серпня - 716 (692). Таким чином, «втечі» імпортерів з Одеської митниці не спостерігається.

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При цьому митна вартість одиниці ваги товарів, що надходили в контейнерах на Київську митницю, зросла з 2,32 дол./кг в липні до 2,5 дол./кг в серпні. Відповідно, сума нарахованих митних платежів у розрахунку на середній контейнер збільшилася з 250,71 тис. грн. у липні до 259,2 тис. грн. у серпні поточного року.

Опубліковані дані спростовують заяву глави Одеської обладміністрації Михаїла Саакашвілі про нібито навмисні дії ДФС щодо перерозподілу вантажних потоків з Одеської митниці на Київську і Херсонську, де імпортні товари нібито розмитнюють за заниженими ставками. Наведена статистика свідчить про стабільну роботу регіональних митних органів ДФС і зростання надходжень до держбюджету України. ДФС зазначає, що це є результатом постійного контролю і протидії необґрунтованому заниженню митної вартості товарів, що ввозяться на територію України.

Нагадаємо, в п'ятницю, 28 серпня, ДФС оголосила конкурс на посаду начальника Одеської митниці. Відомо, що заяви від кандидатів приймаються до 11 вересня 2015 року включно і що до відбору кандидатів будуть залучені представники Одеської облдержадміністрації, а також громадськість регіону.