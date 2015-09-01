В Україні 1 вересня підвищуються мінімальні зарплати, пенсії та стипендії

Працівники бюджетної сфери отримають доплати залежно від сфери діяльності і категорій, студентам підвищать стипендії в середньому на 100 грн, повідомляє ТСН.

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Також збільшують виплати одиноким матерям та людям з особливими потребами.

У середньому соціальні стандарти підвищують на 13%, уточнили в Мінсоцполітики. У Мінфіні поспішили запевнити, що рішення про підвищення соцстандартів погодили з МВФ.