В Україні 1 вересня підвищуються мінімальні зарплати, пенсії та стипендії
08:33, 01 вересня 2015Різне
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В Україні 1 вересня підвищуються мінімальні зарплата і пенсія - до 1378 та 1074 грн відповідно.
У середньому соціальні стандарти підвищують на 13% / УНІАН
Працівники бюджетної сфери отримають доплати залежно від сфери діяльності і категорій, студентам підвищать стипендії в середньому на 100 грн, повідомляє ТСН.
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Також збільшують виплати одиноким матерям та людям з особливими потребами.
У середньому соціальні стандарти підвищують на 13%, уточнили в Мінсоцполітики. У Мінфіні поспішили запевнити, що рішення про підвищення соцстандартів погодили з МВФ.
Від сьогодні зростають мінімальні зарплата та пенсія
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