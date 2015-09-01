СБУ обшукує дніпропетровський офіс Luxoft

Сьогодні співробітники Служби безпеки України (СБУ) обшукали офіс великого аутсорсера Luxoft в Дніпропетровську.

Офіційних коментарів немає, але судячи з повідомлень у Twitter, оточений шостий поверх, на якому розташований офіс, а частина співробітників працює вдома. Охорона заблокована, а телефон і інтернет відключені.

Я вас поздравляю сердечно: люксофт оцеплен этаж. Сотрудники работают из дому. З думкою про вас… — Еврейский панда (@np1ng) 1 сентября 2015

Поки незрозуміло, у зв'язку з чим проводяться слідчі дії. Висловлюються версії, що обшук проводиться у справі, пов'язаній з тероризмом. Втім, як повідомив глава асоціації «ІТ України» Віктор Валєєв, за його даними, ці дії не мають ніякого стосунку до господарської діяльності компанії.

«Питання вже передали на розгляд профільним комітетам Ради. Хотів би уточнити, що за новими нормами КПК вилучати техніку в ході слідчих дій не можна, якщо є можливість копіювати дані», — зауважив він.

Як стало відомо AIN.UA, тих співробітників, які перебували в офісі, зібрали в приміщенні їдальні та мітинг-румі і вимагали від них доступ до серверів і роутера. Силовики також пробували вилучати у співробітників техніку.

Станом на 13:20 силовики відпустили всіх співробітників Luxoft.

Luxoft — одна з найбільших аутсорсингових компаній України.