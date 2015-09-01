Медведєв ліквідував Аналітичний центр, який критикував путінське ембарго

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на документ, опублікований на офіційному порталі правової інформації.

В розпорядженні йдеться: «Ліквідувати федеральну державну бюджетну установу "Аналітичний центр при уряді РФ"».

Разом з ним ліквідується держустанова "Федеральний фонд виробничих інновацій".

Всі заходи щодо ліквідації структур доручено провести в шестимісячний термін.

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Раніше в серпні Аналітичний центр при уряді випустив дослідження «Продовольче ембарго: імпортозаміщення і зміна структури зовнішньої торгівлі».

У ньому, зокрема, зазначалося, що продовольче ембарго негативно позначається на конкуренції та веде не тільки до зростання цін, але й до зниження якості продукції.