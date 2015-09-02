США запроваджують нові санкції проти компаній з Росії

Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з переліком, який повинен бути опублікований в середу в урядовому виданні Federal Register і вже розміщений на його сайті, потрапляють під санкції Конструкторське бюро приладобудування (Тула), новосибірський виробник приладів нічного бачення (ПНВ) і електронно-оптичних перетворювачів (ЕОП, основний елемент ПНВ) - компанія "Катод", корпорація "НВО машинобудування" (Реутов, Московська обл.), компанія "Рособоронекспорт" (Москва), літакобудівна корпорація "Міг" (Москва).

Поряд з російськими фірмами в новий санкційний перелік США потрапили компанії з Ірану, Китаю, КНДР, ОАЕ, Сирії, Судану та Туреччини.

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У повідомленні, що розміщується від імені держдепартаменту США, пояснюється, що надалі міністерствам і відомствам уряду США буде заборонено укладати будь-які закупівельні контракти з компаніями з санкційного списку і надавати їм будь-яку матеріальну підтримку і допомогу. Винятки можуть робитися тільки з особистої санкції держсекретаря США.

Забороняється також продавати компаніям із "чорного списку" товари військового призначення з профільного списку уряду США. Раніше укладені угоди на продаж товарів і послуг, що підпадають під закон про експортний контроль США, розриваються. Надалі забороняється видача ліцензій на подібні угоди.

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Заходи залишаються в силі два роки, якщо тільки термін не буде змінено рішенням держсекретаря.

Закон про нерозповсюдження, що став підставою для нових санкцій, був введений у США щодо Ірану у 2000 році. У 2005 році до нього була додана Сирія, а ще через рік - КНДР. Зміст закону полягає в забороні на поставки в ці країни товарів, послуг і технологій, які підпадають під міжнародні контрольні режими і відповідні переліки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський Союз сьогодні може прийняти рішення про продовження дії санкцій проти Росії і терористів до весни 2016 року.