Москва погрожує блокувати продаж "Містралів" без російських вертольотів

Росія планує запропонувати майбутнім покупцям французьких вертольотоносців «Містраль» закупити спеціально виготовлені під дану модель палубні вертольоти Ка-52К, пише «Коммерсантъ».

Джерела відзначають, що російська сторона у разі відмови покупців від придбання партії Ка-52К разом з кораблями може вдатися до права вето і накласти його на всю операцію.

Зазначається, що серед потенційних покупців «Містралів» розглядаються такі країни як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, В'єтнам і Єгипет.

За словами джерел, російська сторона розглядає заяви влади Франції про продаж кораблів як такі, що «не мають під собою міцної основи», проте визнають наявність інтересу у закупівлі з боку деяких країн.

Раніше повідомлялося, що інформацію щодо грошей за «Містралі» приховували через позов у справі ЮКОСа.