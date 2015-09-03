Франція назвала остаточну суму виплат Росії за "Містралі"

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного зібрання Франції, пише Slon.ru.

Згідно з поданими документами, угоду про врегулювання спору було підписано в Москві 5 серпня 2015 року віце-прем'єром РФ Дмитром Рогозіним і спецпредставником Франції з вирішення проблеми «Містралів» Луї Готьє.

До отримання Москвою всіх належних виплат Париж не має права будь-яким чином передавати кораблі третій стороні, зазначається в документі. Інший пункт свідчить, що ніяка третя сторона, яка могла понести збитки від розриву контракту на поставку «Містралів», не має права претендувати на компенсації.

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Раніше повідомлялося про плани Росії запропонувати майбутнім покупцям французьких вертольотоносців типу «Містраль» закуповувати їх разом з російськими вертольотами Ка-52К.

У 2011 році між Францією і Росією було підписано контракт на поставку двох «Містралів», який в 2014 році був розірваний через конфлікт в Україні. В серпні 2015 року стало відомо, що Франція повністю компенсувала Росії виплачені за спорудження вертольотоносців кошти.