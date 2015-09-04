Яценюк вирішив ввести рейтинг оцінки регіонів

Кабінет міністрів України прийняв рішення запровадити рейтинг оцінки регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у заяві для ЗМІ.

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"Ми зараз приймаємо рішення про те, щоб після всіх кущових нарад, після зустрічі з облдержадміністраціями запровадити рейтинг оцінки регіонів. Кожен регіон повинен мати свою оцінку, кожен регіон повинен звітувати, тому що люди в Україні очікують змін і від центрального уряду, і від керівників обласних державних адміністрацій ", - заявив Яценюк.