Яценюк вирішив ввести рейтинг оцінки регіонів
16:26, 04 вересня 2015Різне
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"Кожен регіон повинен мати свою оцінку, кожен регіон повинен звітувати", - сказав прем'єр
REUTERS
Кабінет міністрів України прийняв рішення запровадити рейтинг оцінки регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у заяві для ЗМІ.
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"Ми зараз приймаємо рішення про те, щоб після всіх кущових нарад, після зустрічі з облдержадміністраціями запровадити рейтинг оцінки регіонів. Кожен регіон повинен мати свою оцінку, кожен регіон повинен звітувати, тому що люди в Україні очікують змін і від центрального уряду, і від керівників обласних державних адміністрацій ", - заявив Яценюк.
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