У Росії готуються до посилення санкцій Заходу

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що введені санкції Заходу щодо Росії надовго і немає ніяких підстав вважати, що вони будуть зняті найближчим часом, повідомляє Прайм.

Він також додав, що незалежно від розвитку подій у Донбасі, США і ЄС будуть тільки посилювати антиросійські санкції.

"Ми думаємо, що за деякими напрямками, незалежно від того, що відбувається на Донбасі, нам слід очікувати подальшого посилення санкційного натиску", - заявив Рябков на виставці озброєнь "RAE-2015" в Нижньому Тагілі.

"Ми всі повинні виходити з того, що санкції – це надовго. Ніяких підстав та ілюзій щодо того, що санкції в найближчій перспективі будуть зняті або істотно ослаблені, у МЗС немає", - сказав він.

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За його словами, введені минулого тижня додаткові американські санкції проти російських юросіб, включаючи Рособоронекспорт - це "відображення політики на ускладнення роботи російського ОПК і всього держмеханізму".