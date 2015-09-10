Права покупців в інтернеті зрівнялися з правами тих, хто ходить до магазинів - юристи

Завдяки цьому закону права покупців в інтернеті зрівнялися з правами тих, хто звик здійснювати покупки традиційним способом (хоч і з деякими особливостями), відзначають юристи ЮК Prove Group.

«Важливо також те, що завдяки положенням закону електронні документи є належною умовою підтвердження укладення угоди, що дозволить їх використовувати як первинну документацію та спростить ведення бухгалтерської звітності для підприємців, які ведуть діяльність в інтернеті», - коментує старший юрист ЮК Prove Group Антон Каганець.

У той же час, як докази будуть прийматися тільки ті електронні документи, оформлені в інтернеті, які містять всі необхідні реквізити, зазначені в законі.

За словами юристів, в Україні тепер угода за допомогою заповнення спеціальної форми на веб-сайті буде прирівнюватися до письмової форми, крім деяких винятків. Також оформити операцію можна буде за допомогою відправки листа з повідомленням про прийняття пропозицій продавця, якщо в пропозиції до укладення угоди вказані всі її істотні умови.

При цьому договір можна підписати як з допомогою електронно-цифрового підпису, так і використовуючи одноразовий ідентифікатор - буквено-цифровий код, який надсилається покупцеві на мобільний телефон або електронну пошту, тобто отримувати спеціально електронно-цифровий підпис не потрібно, зазначають юристи.

Також в законі прописана чітка регламентація переліку інформації про продавця, яка повинна бути доступна в мережі інтернет. Такі дані необхідно розміщувати у відкритому доступі для ідентифікації відповідальної особи в разі виникнення спірних ситуацій.

Слід зазначити, що положення нового закону не поширюються на продавців, які здійснюють торгівлю без реєстрації юридичної особи або статусу фізичної особи-підприємця (наприклад, продаж через соціальну мережу «Instagram» або дошки оголошень).

«При всіх перевагах нового закону, він викликає побоювання як серед продавців, так і покупців. Досить детальна регламентація правил ведення інтернет-торгівлі покладає на підприємців додаткові вимоги. При цьому, консервативні покупці, які відмовляються слідувати віянням технологій і не визнають інтернет-комерції, побоюються неможливості відстояти свої права в судовому порядку. Крім того, важливо яким шляхом піде судова практика під час розгляду спорів, пов'язаних із даним видом торгівлі», - резюмував Каганець.