Росія досі не змогла пояснити, чому вона проти вільної торгівлі України з ЄС

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська на семінарі в Києві.

«Мушу констатувати, на жаль, нерозуміння російськими колегами нашої позиції, а також той факт, що вони, незважаючи на тривалість переговорів, досі ще не змогли обґрунтувати свої претензії і вимоги до всіх органів угоди (про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС - УНІАН)», - сказала вона.

За словами Микольської, Україна готова вести дискусію з російською стороною про технічні аспекти імплементації угоди про зону вільної торгівлі, однак адекватні аргументи Росією наведені не були.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, на тристоронніх консультаціях на міністерському рівні 7 вересня між Україною, Росією і Європейською комісією щодо усунення можливих негативних наслідків реалізації угоди про зону вільної торгівлі предметного обговорення не було.

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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом набере чинності з 1 січня 2016 року, незважаючи на російське ембарго української продукції.