Підвищення соціальних стандартів в Україні передчасне – експерти

Підвищення соціальних стандартів в Україні передчасне, і уряду доцільно знизити податкове навантаження для стимулювання бізнесу, вважають експерти аналітичної групи Case Ukraine.

Експерти нагадали, що уряд у зв'язку з успішним початком року і наближенням місцевих виборів має намір підвищити соціальні стандарти, в зв'язку з чим витрати державного бюджету зростуть на 14,3 млрд грн.

«Хоча таке підвищення сприймається позитивно, ми вважаємо такий крок передчасним. Звичайно, стрімка девальвація гривні значно знецінила доходи населення. Однак роздача тимчасових інфляційних доходів не несе поліпшення матеріального становища українців і одночасно привчає до думки, що хтось (уряд, держава) повинен забезпечувати їм бажаний добробут», - йдеться в аналітичному звіті Case Ukraine в рамках проекту «Ціна держави: популярна економіка», опублікованому на сторінці організації в соцмережі Facebook.

На думку експертів, основне завдання уряду - створювати умови для самостійного заробітку для активних і підприємливих громадян. «У цьому контексті зниження податкового навантаження є ключовим. Саме на це (зниження податків), а не на чергові популістські 160 грн надбавки і потрібно було витрачати тимчасові мільярди гривень», - підкреслюється в звіті.

Посилаючись на проект змін до держбюджету 2015 року, експерти пояснили, що з 1 вересня пропонується підвищити мінімальну зарплату на 160 грн і прожитковий мінімум на 154 грн, у зв'язку з чим збільшиться розмір мінімальної пенсії, стипендій, соціальних виплат та допомог.

Як повідомив УНІАН, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект про державний бюджет України на 2016 рік. Текст документа на парламентському сайті поки відсутній.

За словами міністра фінансів України Наталії Яресько, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,4 грн/дол. і буде заснований на чинній податковій і бюджетній базі.