Бізнес-омбудсмен назвав лідера серед держструктур за кількістю скарг від підприємців

Абсолютним лідером за кількістю скарг підприємців на роботу держчиновників, які надійшли в офіс бізнес-омбудсмена за чотири місяці його роботи, є Державна фіскальна служба, повідомив бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета на брифінгу в Києві.

«Ми отримали скарги приблизно на 40 різних державних інституцій. Звичайно, абсолютним лідером є Державна фіскальна служба», - сказав Шемета.

За словами бізнес-омбудсмена, на даний момент в офіс надійшло 318 скарг підприємців, при цьому значна їх частина стосується Міністерства юстиції та підпорядкованих йому державних органів.

Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції Павло Петренко і бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета підписали меморандум про партнерство і співпрацю у сфері забезпечення прозорості діяльності органів державної влади та запобігання недобросовісної поведінки чиновників стосовно бізнесу.

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За словами Петренка, Державна фіскальна служба гальмує процес прискорення реєстрації бізнесу в Україні й відстає від інших державних органів у сфері комунікацій із підприємцями.