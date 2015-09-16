Україна розірвала угоду з Росією про добудову Хмельницької АЕС

Верховна Рада України прийняла закон про денонсацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю в добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Представляючи законопроект у парламенті, заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелик заявив, що його ухвалення необхідне для повного розриву домовленостей з Росією про добудову Хмельницької АЕС.

Напередодні ухвалення цього законопроекту Верховна Рада ухвалила закон про денонсацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю в добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких був закладений ще за часів СРСР.

Разом з тим, у документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова «Енергоатому» Юрій Недашковський наприкінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Замінити російську компанію в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

«Енергоатом» має намір використовувати не менш як 70% українського обладнання при добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

На сьогодні готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 – 25%.

Окремо зазначимо, що чеська компанія входить до складу російського холдингу Об'єднані машинобудівні заводи. Контроль над яким має Газпромбанк.

За словами заступника генерального директора - директора з нових ядерних установок компанії «Атомпроектінженірінг», що входить до «Енергоатом», Ігоря Орлова, незважаючи на те, що акціонером Skoda є російська корпорація ОМЗ, це не матиме впливу на процес добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.