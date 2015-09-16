Обмін митною інформацією між Україною та Канадою буде спрощено

Україна і Канада домовилися про спрощення обміну митною інформацією, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби за підсумками зустрічі глави відомства Романа Насирова з послом Канади в Україні Романом Ващуком.

Зокрема, результатом зустрічі стало встановлення прямого контакту між департаментом адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання та канадською стороною.

Читайте такожГФС спростувала заяву Саакашвілі про втечу імпортерів c Одеської митниці«Це набагато підвищить оперативність сторін у вирішенні взаємних українсько-канадських питань та підвищить ефективність співпраці», - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили питання митної вартості, яка формується під час митного оформлення імпортованих товарів.

Глава ГФС зазначив, що на сьогоднішній день виконується ряд заходів нормативного характеру для врегулювання питань коригування митних тарифів та підвищення рівня прозорості їх формування. Зокрема, важливу роль у цьому процесі відіграють міжурядові угоди про обмін інформацією, що укладаються між країнами для підвищення ефективності кооперації в митній сфері.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Державна фіскальна служба України на доручення прем'єр-міністра Арсенія Яценюка розробила проект єдиних стандартів для визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України,

За словами екс-заступника глави ДФС Костянтина Лікарчука, який курирував митний напрям, можливість розмитнювати товар на різних митницях за різними митними ставками створює корупційний інструмент, що дає можливість встановлювати більш високу або більш низьку ціну.

Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що Одеська митниця управляється в ручному режимі, з «найвищими тарифами, які спускаються з центру», а вантажі «в ручному режимі розподіляються по інших митницях», позбавляючи одеських митників заробітку.

Прем'єр-міністр України Яценюк у відповідь заявив, що Кабінет міністрів має намір переглянути роботу українських митниць та вжити всіх необхідних заходів.