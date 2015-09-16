Понад 30 голів райадміністрацій отримали догану від Яценюка

«Сьогодні Кабінет міністрів України виносить догану 34 керівникам районних державних адміністрацій. Ви не справляєтеся зі своїми обов'язками. Це неприпустимо, коли в казні є гроші, а у людей в кишенях цих грошей немає, тому що ви сидите в кабінетах замість того, щоб перерозподілити гроші, порушити це питання на обласному рівні та погасити заборгованість», - сказав він.

За словами Яценюка, загальний обсяг заборгованості становить 53,4 млн грн.

«Це невелика цифра. Але справа зараз не в цифрі, справа у ставленні до людей», - наголосив прем'єр.

Крім того, глава уряду звернувся до мерів проблемних міст, серед яких Житомир, Кіровоград, Суми, Хмельницький та Чернівці, з проханням у найкоротші терміни погасити заборгованість із зарплати перед працівниками бюджетної сфери.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на засіданні 16 вересня має намір затвердити нову тарифну сітку розрядів і окладів службовців, що дозволить додатково підвищити на 19% заробітні плати висококваліфікованим працівникам бюджетної сфери.

Раніше уряд ініціював підвищення з 1 вересня соціальних стандартів, яке стосуватиметься 12,5 млн громадян, і передав до парламенту відповідні зміни в державний бюджет для подальшого затвердження.

Зокрема, мінімальна заробітна плата буде підвищена до 1378 грн, а мінімальна пенсія – до 1074 грн. Крім того, буде підвищено зарплату працівникам бюджетної сфери. При цьому мінімальний рівень підвищення зарплат і пенсій становитиме 13%.