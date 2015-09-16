У Білорусі через заборону на прийом валюти призупинили роботу візові центри
19:42, 16 вересня 2015Різне
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З сьогоднішнього дня всі організації можуть приймати від громадян в якості оплати дипломатичним представництвам інших держав, консульських та інших зборів за оформлення документів тільки білоруські рублі
Нововведення набуло чинності 16 вересня / Фото УНІАН
По всій Білорусі візові центри призупинили роботу і припинили приймати документи від клієнтів через заборону на прийом іноземної валюти за консульські збори, пише Тelegraf.by.
Це нововведення було прийнято за рішенням Національного банку і набуло чинності 16 вересня.
З сьогоднішнього дня всі організації можуть приймати від громадян в якості оплати дипломатичним представництвам інших держав, консульських та інших зборів за оформлення документів тільки білоруські рублі.
При цьому якщо людина сама звернутися в диппредставництво, то може заплатити за послуги валютою.
Припинена робота візового центру Литви в Мінську, а також візових центрів інших держав, які перебувають в Білорусі.
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