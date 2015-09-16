У Білорусі через заборону на прийом валюти призупинили роботу візові центри

По всій Білорусі візові центри призупинили роботу і припинили приймати документи від клієнтів через заборону на прийом іноземної валюти за консульські збори, пише Тelegraf.by.

Це нововведення було прийнято за рішенням Національного банку і набуло чинності 16 вересня.

З сьогоднішнього дня всі організації можуть приймати від громадян в якості оплати дипломатичним представництвам інших держав, консульських та інших зборів за оформлення документів тільки білоруські рублі.

При цьому якщо людина сама звернутися в диппредставництво, то може заплатити за послуги валютою.

Припинена робота візового центру Литви в Мінську, а також візових центрів інших держав, які перебувають в Білорусі.