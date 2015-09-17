Українські IT-компании 85% програм створюють для іноземних замовників

Українські компанії зі сфери інформаційних технологій, які займаються розробкою програмного забезпечення, близько 85% своїх IT-продуктів створюють для іноземних замовників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході Українського Software Development 3.0 форуму повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко.

"85% вашої роботи – це аутсорсинг, це робота на зовнішні ринки... Тільки 15%, максимум 20% – це робота на вітчизняний внутрішній ринок", – сказав Данченко.

За його словами, на сьогоднішній день однією з причин такої ситуації в країні є відсутність підтримки IT-галузі з боку держави.

"Ще три роки тому галузь IT була другою за ВВП в Україні. На даний момент вона на четвертому місці, і для цього є об'єктивні причини, такі як війна та падіння економіки. Але є й суб'єктивні, що держава дуже мало, з моєї точки зору, робить для підтримки ІТ-галузі і розробників програмного забезпечення", – зазначив Данченко.

При цьому глава парламентського IT-комітету повідомив, що замість спрощення умов ведення бізнесу для розробників ПЗ українські контролюючі органи продовжують здійснювати тиск на IT-компанії і вилучати сервера в ході обшуків.

"Для мене було відкриттям те, що горезвісна лабораторія, яка мала провести експертизу вилучених серверів, практично не існує, має обладнання десятирічної давності. Навіть якщо вони (правоохоронні органи – УНІАН) вилучили сервери, вони фізично не можуть їх проаналізувати. Це повна нісенітниця", – обурився Данченко.

Читайте такожОсновною загрозою розвитку української IT-сфери є відплив кваліфікованих кадрів – експерти

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейська Бізнес Асоціація заявила про неприйнятність випадків безпідставних перевірок українських компаній, які працюють в сфері інформаційних технологій, і закликала владу захистити вітчизняний ІТ-сектор від "свавілля" силових структур.

На думку ряду експертів ринку інформаційних технологій, основною загрозою розвитку української сфери інформаційних технологій є відтік кваліфікованих кадрів за кордон через нестабільність ситуації в Україні, результатом чого є зниження темпів зростання IT-сектора.

Як відзначають експерти, економічна криза і військові дії на сході України змусили вітчизняні стартапи в IT-сфері переорієнтуватися з внутрішнього ринку на міжнародні. Разом з тим, незважаючи на військові дії на Донбасі, міжнародні інвестори поки не втратили інтерес до українських IT-стартапів.

Згідно доповіді "Глобальний звіт про розвиток інформаційних технологій - 2015", складеним Світовим економічним форумом (ВЕФ), Україна зайняла 71-е місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), піднявшись за рік на 10 позицій порівняно з торішнім показником (у 2014 році в цьому рейтингу Україна посідала 81-е місце). При формуванні рейтингу організація розрахувала Індекс мережевої готовності, який характеризує рівень розвитку ІКТ в 143 країнах світу.