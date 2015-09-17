Українські IT-волонтери запустили на сайті iGov онлайн-послугу зміни даних юросіб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор з інформаційних технологій «ПриватБанку» і співзасновник ICT Competence Center Дмитро Дубілет.

«Ми запускаємо кілька найбільш масових послуг реєстраційної служби – повністю в електронній формі. Одна з них – розкриття інформації про кінцевих вигодоотримувачів (бенефіціарів). Також з'являється можливість змінити ряд інших даних юрособи – наприклад, контактну інформацію або вид економічної діяльності», - написав Дубілет.

За його словами, раніше через те, що подача інформації була можлива тільки в очному режимі або ж поштою (але для цього потрібні були нотаріально завірені документи), перед реєстраційними службами шикувалися величезні черги. У зв'язку з цим, раніше встановлені Верховною Радою строки обов'язкового подання або оновлення даних компаній були перенесені з 25 травня на 25 вересня поточного року.

Зараз же заповнити та подати форму для внесення змін можна в електронній формі.

"Ви заходите на iGov.org.ua, обираєте послугу "Внесення змін до відомостей про юридичну особу...", логінитеся за допомогою BankID або електронно-цифрового підпису (наприклад, ЕЦП податкової або з Мін'юсту) і заповнюєте невелику форму. Після цього ви отримаєте на email відповідь від реєстратора, що все нормально (або зауваження – тоді форму доведеться перезаповнити). Звертаю увагу, взагалі нікуди ходити після цього не потрібно», - повідомив Дубілет.

Разом з тим він наголосив, що наразі дана інтернет-послуга запущена тільки в Дніпропетровську, однак зазначив, що в майбутньому вона може бути доступна по всій території України.

«Ми готові запустити послугу і провести навчання чиновників для всієї країни буквально за кілька днів, тільки-но підсумки пілота будуть визнані успішними», - додав Дубілет.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року IT-волонтери спільно з ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України зможуть отримувати державні послуги в електронному форматі без особистої взаємодії з держорганами. Раніше на сайті iGov були запущені такі послуги, як подача заяви на отримання субсидії, оформлення або заміна закордонного паспорта, отримання довідки про доходи від податкової та інші. На сьогодні на порталі iGov запущено 75 електронних держпослуг, і ще 364 знаходяться в розробці. За словами Дубілета, волонтери поставили перед собою завдання до кінця 2016 року перевести всі держпослуги в електронний формат.