США послаблять обмеження на торгівлю з Кубою

Адміністрація президента США Барака Обами розробляє нові правила торгівлі з Кубою, покликані полегшити обмеження, які діяли раніше через ембарго.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді.

Послаблення зачеплять американські компаній, які ведуть бізнес з Кубою, а також громадян США, що бажають здійснити поїздку на острів.

Очікується, що про введення нових норм буде оголошено у п'ятницю, 18 вересня. За даними агентства, вони дозволять американським фірмам створювати дочірні компанії на Кубі, можливо, через спільні підприємства з кубинськими структурами — наприклад, з телекомунікаційної монополією ETECSA.

Також, згідно з новими правилами, для заходу в кубинські порти американські пороми більше не будуть зобов'язані мати спеціальну ліцензію — буде досить загальної.

Як зазначається, Обама, щоб послабити торгові бар'єри, покладається на виконавчі повноваження, оскільки в конгресі немає повної підтримки курсу на нормалізацію відносин з Кубою.

У четвер, 17 вересня, вперше за 54 роки вступив на посаду посол Куби в США — ветеран дипломатії Хосе Кабаньяс, пише lenta.ru.

Відновлення дипломатичних відносин між США та Кубою, перерваних на початку 1960-х років після соціалістичної революції, передували таємні переговори, розпочаті в середині 2013 року.

В якості одного з кроків, спрямованих на відновлення двосторонніх відносин, Обама 14 квітня ініціював процес виключення Куби з американського списку країн-спонсорів тероризму.