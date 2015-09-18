Найбільший китайський інтернет-магазин AliExpress відмовився обслуговувати кримчан

Для мешканців окупованого Росією Криму став недоступним популярний у світі китайський інтернет-магазин AliExpress, передають "Новини Криму".

«Якщо раніше у графі «регіон» необхідно було написати назву регіону, то тепер свій регіон необхідно вибрати із списку. В цьому списку немає ні Республіки Крим, ні Севастополя», — пояснив ситуацію постійний користувач сайту Олександр Якушечкін.

Читайте такожРада визначила дату початку тимчасової окупації КримуІнтернет-магазин Aliexpress входить до складу холдингу Alibaba Group. 34,4% акцій компанії належить японському банку SoftBank, 24% – американській компанії Yahoo!

У кінці 2014 року США заборонили своїм компаніям надавати кримчанам доступ до поширених інтернет-сервісів. Американські сервіси повинні відмовляти кримчанам в реєстрації, скачуванні і активації продуктів.

Обмеження для кримчан вже ввели компанії Google, Apple, Hewlett-Packard і Dell, найбільший в світі реєстратор доменних імен GoDaddy Group, одна з найбільших у світі фріланс-бірж oDesk, розробник ігор Valve Corporation, інтернет-магазин Amazon, платіжні системи PayPal, Visa, MasterCard та інші.