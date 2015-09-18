Українські туристи стали удвічі рідше їздити за кордон

У зв'язку з нестабільною економічною та політичною ситуацією, девальвацією національної валюти та військовими діями на сході України загальний туристичний потік українців за кордон у січні-липні 2015 року скоротився майже на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комерційний директор туристичної компанії Tez Tour Аркадій Маслов у ході круглого столу в Києві.

"Падіння виїзного туристичного ринку з початку року становило близько 50%. Але вже наступного літнього сезону ми прогнозуємо зростання цього показника. Особливо сподіваємося на Єгипет", - сказав Маслов.

При цьому він додав, що найбільше постраждали країни шенгенського напрямку. Туристичні потоки в Іспанію та Італію скоротилася більш як на 50%. А найбільше постраждала цього року Греція.

За словами Маслова, основним літнім напрямком для українських туристів залишається Туреччина.

Також присутній на круглому столі аташе з питань культури та інформації посольства Туреччини в Україні Берат Йилдиз озвучив дані, згідно з якими турпотік українців до цієї країни з початку року знизився на 3,5%.

"У 2014 році турпотік українців до Туреччини становив понад 411 тисяч осіб. За перші 7 місяців 2015 року Туреччину відвідали 387,3 тисячі українців, що демонструє зниження порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,5%. Але враховуючи той факт, що серпень 2015 року за всіма показниками набагато перевищив показники минулого року, ми очікуємо, що це зниження буде компенсовано", - зазначив аташе.

За словами присутнього на круглому столі директора з продажу та маркетингу туроператора TUI Ukraine Тараса Демури, скорочення обсягів туристичної сфери спостерігається практично у всіх країнах. При цьому останнім часом спостерігається зниження цін на тури, але, враховуючи девальвацію національної валюти, українці цього зниження не відчувають.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році поряд із зменшенням потоку іноземних туристів до України у країні також спостерігалося значне скорочення кількості українців, що виїжджають на відпочинок за кордон. За спостереженнями учасників ринку, за перші 8 місяців 2014 року виїзний турпотік в Україні скоротився на 35% порівняно з аналогічним періодом 2013 року.