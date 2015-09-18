Лукашенко заявив, що Білорусь не поспішає до СОТ

16:22, 18 вересня 2015
Різне
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що неучасть Білорусі в СОТ принесе більшу користь, ніж її вступ до СОТ.

REUTERS

Білорусь не поспішає вступати до Всесвітньої торговельної організації (СОТ), про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву Олександра Лукашенка.

"Я чесно вам скажу, ми не поспішаємо вступити до СОТ. Я думаю, що нам потрібно, і ми цим займаємося, сильно проаналізувати ситуацію. Може бути неучасть Білорусі у СОТ принесе більшу користь, ніж вступ до СОТ", - заявив Лукашенко.

"Ясно, що нас зараз будуть "пресувати", щоб ми з боку Білорусі ще нижче опустили мита. Але це тоді зруйнує весь економічний союз", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, генеральна рада Світової організації торгівлі на засіданні 27 липня, затвердила проект рішення про приєднання Казахстану до СОТ.

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