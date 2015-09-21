Українські компанії увійшли до ТОП-500 найбільших у Центральній та Східній Європі

Про це йдеться в рейтингу міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії "Делойт", передає Економічна правда.

Як зазначається, це істотне зниження, порівняно з минулим роком, коли до рейтингу потрапили 53 компанії з України.

"Такі результати були спричинені насамперед девальвацією гривні, скороченням внутрішнього попиту, втратою компаніями частини активів та проблемами з фінансуванням", - йдеться у повідомленні компанії.

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Крім того, незважаючи на масштабні виклики, українським компаніям, що увійшли до рейтингу, вдалося збільшити обсяг своїх доходів у гривні за підсумками 2014 року в середньому на 16,6%.

В "Делойті" зазначили, що девальвація нацвалюти істотно скорегувала показники компаній у рейтингу - у перерахунку в євро доходи компаній знизилися в середньому на 21,2%. Інфляція негативно позначилася на внутрішньому ринку, знизивши купівельну спроможність населення та попит на деякі товари.

Водночас посилилися конкурентні позиції експортерів: аграрні компанії "Бунге" та "Нібулон", а також промислові гіганти "Нікопольський завод феросплавів", "Запоріжсталь" та "Євраз-Суха Балка" за підсумками року продемонстрували зростання своїх доходів.

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Згідно із рейтингом, найбільшим представником промислового сектору є компанія "Метінвест" Ріната Ахметова, яка отримала 7 839 млн євро доходів за підсумками року.

Крім того, компанія стала найбільшою в Україні за обсягом виручки та єдиною, кому вдалося втримати позиції у першій десятці ТОП-500.

У компанії зазначили, що споживчий сектор і транспорт залишається найчисельнішим за кількістю компаній.

Згідно із рейтингом, кількість компаній сектору енергетика та видобувна промисловість, що увійшли до цьогорічного рейтингу, скоротилася з 15 до 9.

Сектор технології, медіа та телекомунікації представлений 2 гравцями телекомунікаційного ринку - "Київстар" та "МТС". "Укртелеком" Ахметова цього року не потрапив до рейтингу.

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Як зазначається, сукупний дохід від реалізації всіх компаній, присутніх у рейтингу ТОП-500, становить 682 млрд євро, що на 1,8% нижче за показник минулого року, зафіксований на рівні 712 млрд євро.

Крім того, середній мінімальний дохід скоротився на 3,7% до 459 млн євро.