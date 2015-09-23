Міністр фінансів Росії: пенсійний вік потрібно терміново підвищувати

Питання підвищення пенсійного віку в РФ має бути вирішене в терміновому порядку, заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, виступаючи в середу в Держдумі, повідомляє ТАСС.

"Це дозволить не тільки краще збалансувати пенсійну систему без підвищення страхових внесків, але й згладити наслідки від слабкої демографії на чисельність економічно активного населення", - сказав Силуанов.

За його словами, економіка отримає подвійний позитивний ефект від такого рішення.

Силуанов також нагадав, що це питання піднімалося на нараді щодо проекту бюджету в президента РФ Володимира Путіна. "Були різні позиції. Ми як економічне відомство бачимо проблеми в демографії і економіці", - додав міністр.

Голова відомства підкреслив, що в іншому випадку через кілька років кількість пенсіонерів перевищить кількість працюючих громадян. "Нам потрібні ресурси для економіки", - зазначив голова відомства.

Індексація пенсій на кожен 1% призводить до додаткових витрат бюджету в розмірі 70 млрд рублів, повідомив Силуанов.

"Кожен відсоток збільшення пенсій - це 70 млрд рублів", - сказав міністр. Таким чином, індексація за рівнем поточної інфляції в 12,2% - це додаткові витрати бюджету майже 800 млрд рублів, додав він.

Міністр нагадав, що зараз в бюджеті закладена індексація на 5,5%, Мінфін пропонує скоротити її до 4%.

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Нагадаємо, 17 вересня в газеті "Ведомости" вийшла стаття про те, що Мінфін РФ пропонує підвищити пенсійний вік вже з 2016 року, оскільки прогнозує повне вичерпання коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту в 2018 році.