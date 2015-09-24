Сербія через біженців закрила кордон для вантажівок із Хорватії

Сербія з півночі четверга припинила пропускати на свою територію вантажі з Хорватії, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Ця міра була введена у відповідь на аналогічні дії Хорватії.

Минулого тижня Загреб закрив сім з восьми автомобільних пунктів пропуску на хорватсько-сербському кордоні для захисту від потоку біженців. Виняток було зроблено тільки для фур з швидкопсувним вантажем, що викликало протест далекобійників.

Рішення перекрити кордон для вантажів хорватська влада прийняла після того, як Белград став переправляти десятки тисяч біженців через сербсько-хорватський кордон, а не через Угорщину і Румунію.

Під час саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, присвяченого міграційній кризі в Європі, прем'єр-міністр Хорватії Зоран Мілановіч заявив журналістам: «Поки я не побачу, що Будапешт і Белград припинили навантажувати Хорватію біженцями, я буду, як і раніше, переконаний, що вони роблять щось за нашою спиною. Я залишуся переконаний в цьому до тих пір, поки Сербія не почне посилати людей також в Угорщину, а не тільки в Хорватію».

З 15 вересня, коли Угорщина перестала пропускати на свою територію мігрантів, із Сербії в Хорватію прибули понад 30 тис. біженців. Загреб стверджує, що він не справляється з потоком переселенців, і заявляє, що Белград повинен направити їх в Угорщину через головний прикордонний пункт в Хоргосе, а також у Румунії.

У середу, 23 вересня, країни Східної Європи заявили, що вони не мають наміру виконувати план Брюсселя за квотами на розміщення мігрантів.