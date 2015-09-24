Абромавичус сьогодні обговорить з Аваковим проблему частих обшуків IT-компаній

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус сьогодні обговорить з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим проблему частих перевірок правоохоронними органами IT-компаній.

Як повідомив Абромавичус журналістам, сьогодні він вже провів зустріч із представниками компаній для детального обговорення даної проблеми.

"Сьогодні ми зібралися, вислухали всіх, і з цією інформацією я в третій годині піду до Авакова. Вже з ним сядемо і подивимося, як правоохоронні органи могли б упорядкувати цей процес перевірок", - сказав міністр і додав, що нерідко перевірки проводяться з порушенням українського законодавства.

Раніше Абромавичус також повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, що така ситуація негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

"Численні обшуки в IT-компаніях викликають настороженість. Тільки за цей місяць – більше п'яти. Інвестклімат це точно не покращує", - написав міністр.

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Як повідомляв УНАИН, останнім часом в Україні почастішали випадки перевірок IT-компаній, зокрема, на початку вересня СБУ провела обшуки в дніпропетровському офісі компанії Luxoft, а в липні правоохоронці провели обшук в офісі компанії Plarium.