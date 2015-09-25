Результати кризи: в Росії з'явилася похоронна послуга "труна в оренду"

У Росії похоронні послуги можуть поповнитися орендою труни для урочистої церемонії прощання, пишуть "Известия".

Права на товарний знак «Труна в оренду» реєструє в Роспатенті столична компанія ТОВ «Некрополь», що надає послуги повного циклу підготовки до поховання, підбору місця поховання та проводить саму процедуру.

Читайте такожMoody's погіршило прогноз з економіки РосіїВиконавчий директор Союзу похоронних організацій і крематоріїв Росії (СПОК) Олена Андрєєва повідомила «Известиям», що організація, яка реєструє товарний знак, в галузевий союз не входить, а у вітчизняній практиці похоронної справи не застосовується подібна послуга.

"Я можу тільки припустити, що це оренда гробу категорії люкс для церемонії прощання з покійним. Таким чином організатори зможуть заощадити. Провести прощання з дорогою, наприклад, дубовою труною, а поховати в труні простіше і дешевше. Але я насилу можу собі уявити, як таке можна влаштувати і законність процедури викликає питання", - сказала Олена Андрєєва.

"Орендовані труни використовують для пишних церемоній прощання, часто перед кремацією. Люди хочуть економити, не кожному під силу платити від $10 тис. за труну... Тому напрокат дають дорогу труну з дуба або червоного дерева, або дорогого металу. Це як частина постаменту, в нього просто вставляють більш дешеву труну, фактично коробку з покійним, — пояснив один з організаторів щорічної виставки похоронної індустрії «Некрополь» Дмитро Євсіков. Він зазначив, що російський закон «Про поховання та похоронну справу» вимагає лише, щоб поховання здійснювалося в труні, але в якій саме труні — в законі нічого не сказано.