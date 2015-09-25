Комітет народного контролю продовжить домагатися відставки глави "Укрзалізниці"
Громадянські активісти з Комітету Народного Контролю продовжать домагатися відставки глави «Укрзалізниці» Олександра Завгороднього, хоча суд поки не підтримав їх вимоги до Міністерства інфраструктури України.
Про це заявив член правління громадської організації Ростислав Коваль, передає ZN.UA.
«Зараз ми отримали рішення суду, протягом п'яти днів нам повинні дати обґрунтування. Почитаємо, подивимося деталі і зрозуміємо, як діяти далі», - заявив Коваль.
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За його словами, Комітет спільно з Центром протидії корупції «Громадська ініціатива» вимагають у міністерства провести перевірку Завгороднього на предмет відповідності вимогам закону України про очищення влади, а також визнати призначення чиновника незаконним.
«Процес супроводжувався дуже яскравими дебатами. Чого варті хоча б заяви Мінінфраструктури, що у нас немає інтересу в цій справі, і ми не захищаємо інтереси громадян! Перший позов подавали інші організації, він стосувався незаконного призначення Олександра Завгороднього на посаду голови комісії з реорганізації «Укрзалізниці». Потім у процес вступили ми з вимогою перевірки щодо очищення влади. І зараз Мінінфраструктури просто захищає себе, тому що наказ взяли вони», - говорить активіст.
Юрист підкреслив, що після отримання повного тексту рішення, активісти будуть подавати апеляцію.
«Ми переконані, що процес очищення влади носить публічний характер. І будується на принципах прозорості та відкритості. А в цьому випадку мова йде про люстрацію осіб, які своєю дією або бездіяльністю потенційно порушують права і свободи громадян», - стверджує Ростислав Коваль.
Нагадаємо, 7 липня 2015 року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський призначив Олександра Завгороднього виконуючим обов'язки керівника «Укрзалізниці» без узгодження з Кабміном і поза кадрового конкурсу. Журналісти з'ясували, що Завгородній обіймав керівні посади в держструктурах при Вікторі Януковичі, а фірми, оформлені на його брата і сина, виявилися замішані в фінансових скандалах при співпраці з «Укрзалізницею».