Порошенко зрівняв права покупців в інтернеті з правами тих, хто ходить до магазинів

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про електронну комерцію».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, цей закон № 675-VIII, який Верховна Рада України ухвалила 3 вересня 2015 року, запроваджує правові вимоги та механізми дистанційного укладення й виконання правочинів із застосуванням електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, що дасть можливість гарантувати законність, прозорість та достовірність таких операцій та, своєю чергою, прискорить інтеграційні процеси у світовий інформаційний простір.

Зокрема, закон запроваджує низку визначень, що застосовуватимуться у сфері правових відносин із електронними правочинами; визначає правовий статус покупця та продавця товарів, робіт, послуг в електронній комерції; встановлює обов’язок для продавця, який поширив інформацію про товар, роботу, послугу розкривати та забезпечити прямий, простий, стабільний доступ до інформації про повне його найменування та місцезнаходження, відомості про ліцензію, у разі її обов’язковості, інформацію щодо включення у вартість товару, роботи, послуги податків, вартість доставки.

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Крім того, встановлюється обов’язок для всіх учасників відносин у сфері електронної комерції захищати персональні дані, що стали їм відомі з електронних документів (повідомлень) під час здійснення електронних правочинів, у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

Підписаний президентом закон враховує основні принципи захисту прав споживачів, що визначається законодавством України, та прирівнює електронний правочин за правовими наслідками до договору, укладеному в письмовій формі.

Закон має наблизити українське законодавство до європейських стандартів у сфері інноваційних технологій та електронної торгівлі.