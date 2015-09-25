"Енергоатом" подав позов до Національного экоцентру за поширення недостовірної інформації
Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» подала позов до громадської організації «Національний екологічний центр України» (НЕЦУ) за поширення недостовірної інформації про зупинку блоку №2 Южно-Української АЕС, який знаходиться в плановому ремонті для продовження терміну експлуатації.
«Так як Національний екологічний центр України дезінформує громадськість, в тому числі західну, стверджуючи, що «Енергоатом» звернувся в суд за «критику з питань безпеки», повідомляємо наступне: «Енергоатом» подав у суд проти НЕЦУ після безрезультатних спроб донести до активістів організації необхідність спростування недостовірної інформації на сайті НЕЦУ», - йдеться в повідомленні «Енергоатому».
У повідомленні наголошується, що основними принципами центру зовнішніх інформаційних комунікацій НАЕК «Енергоатом» як структури, що відповідає за доступ до інформації про роботу АЕС, є об'єктивність, оперативність та максимальний обсяг надання інформації.
«Ми вважаємо, що такі принципи є загальною підставою для всіх учасників процесу щодо забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави», - додали в компанії.
Прес-служба нагадує, що «Енергоатом» в травні поточного року заявляв про спотворення представниками НЕЦУ інформації про продовження ліцензії на експлуатацію другого енергоблоку Южно-Української АЕС. При цьому в повідомленні підкреслюється, що представники НЕЦУ у повному обсязі володіли об'єктивною інформацією і знали, що на засіданні колегії Державної інспекції ядерного регулювання України не розглядалося питання про надання дозволу/ліцензії на продовження роботи енергоблоку №2 ЮУАЕС, а тільки обговорювався поточний стан виконання робіт з продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС.
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про поширення Національним екологічним центром України (НЕЦУ) неправдивої інформації про продовження терміну експлуатації блоку №1 Южно-Української АЕС в кінці 2013 року, вимагаючи провести повторну переоцінку його ядерної та радіаційної безпеки.
Глава відомства Сергій Божко зазначив, що Держатомрегулювання та експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки отримали від НЕЦУ лише один документ, резюме якого нібито ставить під сумнів продовження терміну експлуатації енергоблоку. При цьому Божко підкреслив, що цей документ є недостовірним.
Довідка УНІАН. Держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.
У планах компанії - за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.
По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.