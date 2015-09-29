Мінфін Росії: підвищувати пенсійний вік потрібно "якомога швидше"

Підвищувати пенсійний вік в Росії необхідно "як можна швидше" - з 2016 р., на півроку щороку.

Про це сьогодні заявив заступник директора департаменту бюджетної політики в галузях соціальної сфери і науки Мінфіну РФ Олександр Дукачев, передають «Ведомости».

"Досить багато факторів, у тому числі соціально-демографічних, свідчать про те, що питання підвищення пенсійного віку в Росії назріло. Підвищення пенсійного віку треба здійснювати по півроку на рік", - сказав він.

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На користь термінового підвищення пенсійного віку нещодавно виступив міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

"Це дасть змогу краще збалансувати пенсійну систему без підвищення страхових внесків", - сказав він, виступаючи в Держдумі тиждень тому.

Він нагадав, що з 2018 року за законом страхові внески повинні зрости з 22 до 26%, але в нинішніх умовах це просто неможливо реалізувати". Таким чином, сказав Силуанов, від підвищення пенсійного віку "економіка отримає подвійний ефект".