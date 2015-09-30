G7, країни Європи та Перської затоки виділять $1,8 мільярда на допомогу біженцям

Країни «великої сімки» (G7) (Німеччина, Великобританія, Італія, Канада, США, Франція і Японія) та десять інших країн Європи і Перської затоки домовилися виділити гуманітарним організаціям ООН $1,8 млрд на надання допомоги біженцям і переміщеним особам у всьому світі.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер на прес-конференції в Нью-Йорку за підсумками міністерської зустрічі G7 і партнерів, передає РБК.

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З цієї суми $100 млн виділить Німеччина. На сьогоднішній день на надання гуманітарної допомоги нужденним в масштабах всього світу в 2015 році буде потрібно $20 млрд, додав Штайнмайер.