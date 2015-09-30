Влада Росії третій рік поспіль заморозить пенсійні накопичення
Уряд РФ ще на рік продовжив мораторій на накопичувальну частину пенсій
Уряд Росії продовжив мораторій на накопичувальну частину пенсійних внесків на 2016 рік, пише газета "Ведомости" з посиланням на чотирьох федеральних чиновників.
У понеділок прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив про таке рішення голів думських комітетів від партії "Єдина Росія". Джерело, яке брало участь у зустрічі з прем'єр-міністром, повідомило, що Медведєв доповідав про замороження пенсійних внесків.
Прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова в свою чергу заявила, що поки йде обговорення різних варіантів, рішення буде закріплено в проекті бюджету, який 8 жовтня вноситься в уряд".
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що з головою держави заморожування накопичувальної частини пенсій поки не обговорювалося.
Читайте такожМіністр фінансів Росії: пенсійний вік потрібно терміново підвищувати
Заморожування накопичувальних внесків, за розрахунками Мінфіну, у 2016 рооці дасть бюджету 344 млрд руб. (в 2017 р. – 412 млрд, в 2018 р. – 471 млрд) за рахунок скорочення трансферту Пенсійному фонду. На що саме планують витратити ці гроші співрозмовники видання не уточнили.
Вперше накопичувальні пенсійні внески в Росії були заморожені в 2014 р. – вони пішли на виплати поточних пенсій, заощадивши бюджету частину трансферту ПФР. Зекономлені гроші відправили в антикризовий бюджетний резерв, потім вони були витрачені на анексований Крим.
Мораторій на накопичення 2014 р. уряд РФ оголошував разової мірою - на рік, необхідний для реорганізації недержавних пенсійних фондів. Однак потім мораторій був продовжений ще на 2015 рік.