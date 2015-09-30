Влада Росії третій рік поспіль заморозить пенсійні накопичення

Уряд Росії продовжив мораторій на накопичувальну частину пенсійних внесків на 2016 рік, пише газета "Ведомости" з посиланням на чотирьох федеральних чиновників.

У понеділок прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив про таке рішення голів думських комітетів від партії "Єдина Росія". Джерело, яке брало участь у зустрічі з прем'єр-міністром, повідомило, що Медведєв доповідав про замороження пенсійних внесків.

Прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова в свою чергу заявила, що поки йде обговорення різних варіантів, рішення буде закріплено в проекті бюджету, який 8 жовтня вноситься в уряд".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що з головою держави заморожування накопичувальної частини пенсій поки не обговорювалося.

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Заморожування накопичувальних внесків, за розрахунками Мінфіну, у 2016 рооці дасть бюджету 344 млрд руб. (в 2017 р. – 412 млрд, в 2018 р. – 471 млрд) за рахунок скорочення трансферту Пенсійному фонду. На що саме планують витратити ці гроші співрозмовники видання не уточнили.

Вперше накопичувальні пенсійні внески в Росії були заморожені в 2014 р. – вони пішли на виплати поточних пенсій, заощадивши бюджету частину трансферту ПФР. Зекономлені гроші відправили в антикризовий бюджетний резерв, потім вони були витрачені на анексований Крим.

Мораторій на накопичення 2014 р. уряд РФ оголошував разової мірою - на рік, необхідний для реорганізації недержавних пенсійних фондів. Однак потім мораторій був продовжений ще на 2015 рік.