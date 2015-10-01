Парламент Казахстану ратифікував приєднання країни до СОТ

Сенат (верхня палата) парламенту Казахстану на засіданні ратифікував протокол про приєднання республіки до Марракешської угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ), підписаний республікою і членами організації 27 липня поточного року.

До цього документ був розглянутий депутатами нижньої палати – мажилісу, передає ТАСС.

Раніше повідомлялося, що ратифікація документа в Казахстані буде завершена до 31 жовтня. Як повідомили в парламенті республіки, після ратифікації документа депутатами, його направлять на підпис главі держави. Рішення про прийом республіки до СОТ набуде чинності автоматично через місяць після того, як організація отримає повідомлення про ратифікацію. Після цього Казахстан стане 162-м членом СОТ.

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22 червня Назарбаєв у зверненні до нації повідомив про вступ республіки до СОТ. "Сьогодні в Женеві відбулося фінальне засідання робочої групи, на якому офіційно оголошено про завершення переговорів щодо вступу Казахстану до Світової організації торгівлі. Дана подія є для нас історичною. Казахстан стане 162-м членом СОТ. Всі великі економіки світу визнали Казахстан як країну із сприятливим інвестиційним кліматом, яка проводить торговельну політику відповідно до норм міжнародного права", - зазначив президент.

Назарбаєв нагадав про те, що переговори про вступ Казахстану до СОТ тривали 19 років. "Нам вдалося поєднати вимоги СОТ і ЄАЕС, виходячи при цьому з наших національних інтересів", - підкреслив голова держави. Водночас, він попередив, що "разом з перевагами вступу в цю організацію посилюється і конкуренція". "Усім товаровиробникам треба підтягуватися на світовий рівень", - резюмував Назарбаєв.

Світова організація торгівлі - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. СОТ є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, яка діяла з 1947 року.