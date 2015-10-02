Медведєв обіцяє не забороняти весь імпорт до Росії

Про це прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив на форумі в Сочі, передає власний кореспондент УНІАН у Росії.

«Про тотальне заміщення імпорту, я теж хотів про це спеціально сказати, не йдеться. Ми, загалом, люди цілком здорові. Зараз розпочався такий, можна так можна сказати, парад звернень: заборонити ввезення всього - імпорт одягу, кондитерських виробів, старих машин, механізмів», - сказав Медведєв.

«Повне усунення імпортних товарів з нашого ринку, може, і дає додатковий шанс нашим російським виробникам, але ми не можемо створювати стерильні умови, це буде розхолоджувати і, в кінцевому рахунку, бити по якості товарів і, звичайно, гарантовано призводити до підвищення цін. А саме здоровим глуздом і інтересами людей у цьому питанні ми й маємо намір керуватися надалі. Наші товари і наша продукція, які заміщають імпорт, не повинні бути дорожчими за іноземні аналоги і повинні бути, звичайно, порівнянної якості», - вважає він.

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Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще у березні - після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які ввели або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.

13 серпня Росія розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну.