Держслужбу статистики скоротять на 20%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України протягом двох місяців скоротить штат Державної служби статистики на 20%, а також зменшить кількість обов'язкових статистичних звітів, які повинні подавати українські підприємства, повідомила прес-служба міністерства.

"Для успішного проведення реформ необхідно зробити державні структури компактними та ефективними. Часи, коли штати відомств безконтрольно розширювалися, закінчилися. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в цьому є хорошим прикладом для інших. Ми вже скоротили свій штат на 31%, а тепер настав час скорочувати штати інших відомств", - цитує прес-служба відомства заступника міністра Юлію Ковалів.

За словами заступника міністра, в подальшому міністерство також ініціює скорочення обтяжливих бізнес обов'язкових статзвіти.

"Надалі ми плануємо скоротити максимальну кількість форм. Перший пакет – це ті форми статистики, які Держстат може скоротити самостійно, без внесення змін в законодавство. На наступних етапах ми оптимізуємо звітність, що дозволить зменшити адміністративне навантаження на бізнес і підвищить якість статистичних даних", - підкреслила Ковалів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавічус заявив, що структура та чисельність штату Державної служби статистики, в якій працює 10,45 тисячі співробітників, будуть скорочені до кінця 2015 року.

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Довідка УНІАН. Державна служба статистики України є уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Серед завдань відомства – затвердження статистичної методології та звітно-статистичної інформації, формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку, складання національних рахунків.