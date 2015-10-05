"Коростенський завод МДФ" - підприємство-лідер за рівнем оплати праці

Так, згідно з офіційними даними Державного комітету статистики у Житомирській області, на середину поточного року середній рівень заробітної плати по місту Коростеню складав 3065 грн., по Житомирській області – 3460, по Україні в цілому – 4299 грн. В цей же час, середня заробітна платня на Коростенському заводі МДФ складає 5595 грн., що є найвищим показником у місті Коростені та одним із найвищих показників у Житомирській області.

Середня заробітна плата на підприємстві перевищує на 83% рівень середніх зарплат по Коростеню, на 62% по Житомирській області і на 30% середню зарплату по Україні.

За словами генерального директора підприємства В.Шевело, «Коростенський завод МДФ» з моменту свого заснування, по-праву є не лише лідером із оплати праці, а ще й найбільшим недержавним роботодавцем та платником податків у бюджети всіх рівнів в місті Коростені та Житомирській області.