США і 11 країн досягли найбільшої за 20 років торгової угоди

США досягли угоди за договором про Транстихоокеанське партнерство (Trans-Pacific Partnership), повідомляється на сайті торгового представництва США.

Це найбільша за 20 років торгова угода, передає Slon.ru з посиланням на Bloomberg. Договір передбачає створення зони вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. США підпишуть документ з 11 країнами: це Японія, Нова Зеландія, В'єтнам, Канада, Австралія, Малайзія, Перу, Бруней, Сінгапур, Чилі та Мексика.

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Зона вільної торгівлі, передбачена договором, охопить 40% світової торгівлі. Агентство зазначає, що ця угода була однією з головних цілей президента США Барака Обами в економіці і зовнішньої політиці. Договір і створення зони вільної торгівлі розглядається як можливість протистояти Китаю.

Угода зумовлює питання інвестицій і фінансів, співпраці в митному регулюванні, прав на інтелектуальну власність та інших сфер.

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Президент США Барак Обама, коментуючи угоду, заявив, що вона дозволить американським робітникам і бізнесменам досягти успіху, якого вони заслуговують, передає Reuters. Угода повинна пройти процедуру узгодження в Конгресі США, додає агентство.