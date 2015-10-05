BP заплатить рекордні $20,8 мільярда за розлив нафти в Мексиканській затоці
19:21, 05 жовтня 2015Різне
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Компанію BP зобов'язали виплатити штраф у розмірі більше $20,8 млрд за розлив нафти в Мексиканській затоці у 2010 році.
REUTERS
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані адміністрації Обами.
Генеральний прокурор США Лоретта Лінч заявила, що рішення стало «сильною і достойною відповіддю на найгіршу екологічну катастрофу в історії США».
Раніше голова ВР Карл-Хенрік Сванберг повідомляв, що ВР виплатить $18,7 млрд протягом наступних 18 років, пише Gazeta.ru.
У 2010 році на платформі Deepwater Horizon в Мексиканській затоці стався вибух, в результаті якого загинули 11 осіб.
Витік нафти не вдавалося зупинити протягом трьох місяців. За цей час в затоку потрапило 4,9 млн барелів нафти.
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